Insluiper betrapt

Op dinsdag 2 januari 2019 om 00.40 uur kwam bij de politie de melding binnen van een insluiping in een woning aan De Vucht. Aanrijdende surveillance-eenheden troffen in de buurt van de woning een man aan. De bewoner vertelde dat hij op de bank lag te slapen toen hij wakker werd van gerommel. Er stond een onbekende man in zijn huis. Beide schrokken heel erg en de onbekende man rende er vandoor. De bewoner belde de politie. Uit onderzoek bleek dat de aangetroffen man verdacht werd van insluiping. Hij zou door een nog niet afgesloten deur de woning binnen geslopen zijn. Hij had nog niet de gelegenheid om iets weg te nemen omdat de bewoner hem betrapte. Wel vonden de agenten een achtergelaten telefoon aan vermoedelijk van de verdachte. De verdachte, een 26-jarige man uit Polen, bleek in zijn eigen land nog drie jaar gevangenisstraf open te hebben staan. Hij zal uitgeleverd worden.