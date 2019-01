Inbrekers overlopen, bewoner gewond

Agenten kregen rond 21 uur het verzoek om naar de Doeffstraat te gaan omdat buurtbewoners hulpgeroep hoorden. Bij de woning aangekomen, troffen zij de bewoonster aan. Zij vertelde dat zij bij thuiskomst het vermoeden kreeg dat er was ingebroken in haar woning. Hierop belde zij haar partner die samen met een andere man naar de woning kwam. Toen bewoner zijn woning binnen ging, bleken de inbrekers nog in de woning aanwezig. De inbrekers bedreigden hem. De bewoner vluchtte toen de woning uit en kwam hierbij lelijk ten val. De man van 31 jaar uit Arnhem is naar het ziekenhuis gebracht om zich aan zijn verwondingen te laten behandelen.

Getuigen gezocht

De twee inbrekers vluchtten hierna ook uit de woning. De politie startte direct een onderzoek. Zo is er buurtonderzoek gedaan en is er een burgernetbericht uitgegaan. Naar aanleiding van het eerste onderzoek, is het vermoeden dat de mannen in een witte bestelbus vertrokken. Het zou gaan om twee mannen met zwarte kleding en een capuchon. Mensen die informatie hebben over dit incident worden verzocht te bellen met de politie op 0900 8844.

2019029856