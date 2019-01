Twee inbrekers aangehouden

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding van een inbraak in een woning aan de Orchideeënlaan. De melder zag twee mannen wegrijden in een busje en kon een kenteken doorgeven. De agenten kwamen het busje op het spoor via een ANPR hit op de A9 ter hoogte van Spaarndam. Op het Pontplein in IJmuiden werd de auto staande gehouden. De twee Haarlemmers zijn aangehouden en ingesloten voor onderzoek.

2019012646