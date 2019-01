Woninginbrekers aangehouden door buurtbewoners

In de buurt van de Karperlaan was de BuurtWhatsApp actief tijdens dit incident. Meerdere buurtbewoners kwamen in actie na een WhatsApp melding in hun telefoon. Toen agenten bij de betrokken woning aankwamen, bleek dat er meerdere buurtbewoners om de verdachten heen stonden. De twee verdachten hadden inbrekerswerktuigen bij zich en die zijn door agenten in beslag genomen. De twee vrouwen zitten vast en worden gehoord. Er is inmiddels aangifte gedaan van een poging inbraak.



Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl .



WhatsApp-groep

De politie juicht het instellen van burgerinitiatieven zoals een WhatsApp-groep of Buurtpreventieteams van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Zij vraagt aan bewoners om de situatie of de verdachte personen voor zover mogelijk in het oog te houden. De politie adviseert de bewoners om volgens het SAFAR principe te handelen. De S staat voor signaleren, de A voor alarmeren, de F voor Fotograferen, de A voor Appen en de R voor reageren. Belangrijk is dat mensen goed opletten, direct melden en vooral dat ze zichzelf niet in een gevaarlijke situatie brengen.