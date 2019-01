Verdachte aangehouden na diefstal vanaf balkon

De getuige vertelde dat de dief via het dak op een balkon klom en vervolgens goederen meenam. Echter viel hij kort daarna vanaf het balkon op straat, waarbij hij hard ten val kwam. Na de val liep de man gewond weg richting de Phoenixstraat. En daar hielden agenten de 38-jarige aan. Direct na zijn aanhouding is voor behandeling per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Inmiddels zit hij vast aan het politiebureau, waar hij wordt gehoord.



Het slachtoffer deed aangifte van de diefstal.



