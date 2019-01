Getuigen gezocht na vechtpartij

Het meisje doet aangifte. De politie zoekt nog getuigen die de vechtpartij hebben gezien of gefilmd. Iets gezien of gefilmd? Neem dan contact op met de recherche van team Gouda via 0900-8844. Liever anoniem, bel 0800-7000.



Doe altijd aangifte

De politie doet er alles aan om daders van strafbare feiten op te sporen en te arresteren. Bent u slachtoffer? Doe dan altijd aangifte! Op https://www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html vindt u meer informatie over de manieren waarop u aangifte kunt doen. Uw informatie geeft ons een beter beeld van de door u gemelde criminaliteitsvorm. Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.