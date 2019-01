Gewonde man vermist na verkeersongeval

Voorburg - De politie kreeg zaterdagavond 18 januari omstreeks 19:00 uur een melding van een eenzijdig verkeersongeval op de Parkweg. Een donkergekleurde SUV met drie inzittenden klapte op een informatiebord en een boom. Twee gewonden werden per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Een derde gewonde, vermoedelijk een 21-jarige man uit Den Haag, is na het ongeval weggelopen. De politie maakt zich ernstig zorgen om deze gewonde en is in het kader van de hulpverlening naar hem op zoek. Mogelijk is hij door het ongeval zwaar gewond geraakt en sinds het ongeval wordt hij vermist.