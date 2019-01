Maaltijdbezorger van portemonnee beroofd

Wij zijn op zoek naar mensen die omstreeks 18.15 uur iets verdachts hebben gezien in of in de directe omgeving van het fietstunneltje aan het Tunnelpad in Bergen op Zoom. Hebt u informatie? Deel deze dan via 0900 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 12007006. Belt u liever anoniem? Bel dan 0800 7000. Vermeld bij uw reactie zaaknummer 2019015560.