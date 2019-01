Man gestoken door autodieven

De autodieven zijn met de gestolen auto in onbekende richting vertrokken. Het gaat om een zwarte Mercedes C 220 met kentekenplaat 96-XP-XX. Ook zijn wij op zoek naar de telefoon van het slachtoffer. Deze is achtergebleven in de auto. Vermoedelijk hebben de daders deze uit de auto gegooid. Bent u getuige geweest van deze diefstal of weet u waar de Mercedes en de telefoon op dit moment is? Deel uw informatie dan via 0900 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 12007006. Belt u liever anoniem? Bel dan 0800 7000 of vul het tipformulier in. Vermeld bij uw reactie zaaknummer 2019015699.