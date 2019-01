Vrouw met vuurwapen aangehouden

Agenten roepen met getrokken vuurwapen dat de vrouw uit de auto moet komen en is aangehouden. In eerste instantie blijft zij met gesloten portieren zonder enige reactie in de auto zitten. Pas als agenten proberen de ruit aan de bestuurderskant te forceren stapt de verdachte uit. Tegenstribbelend wordt de vrouw geboeid afgevoerd naar een politiebureau. Het vuurwapen is in haar auto aangetroffen. De vrouw moet nog gehoord worden en zit nog vast.