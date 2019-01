Opnieuw verdachte aangehouden voor vergismoord Rob Zweekhorst

Berkel en Rodenrijs - Het onderzoek naar de vergismoord op Rob Zweekhorst is nog altijd in volle gang. Vandaag werd een 44-jarige Schiedammer aangehouden in de gevangenis. Hij zit daar momenteel een straf uit voor andere zaken. Eerder werd op 20 november 2018 een 51-jarige Schiedammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid, net als zijn vandaag aangehouden plaatsgenoot. Nog steeds hoopt de politie getuigen te spreken die meer kunnen vertellen over de zaak.