Politie zoekt getuigen van brute straatroof Zwijndrecht

De man liep een paar minuten na 18.00 uur in het Develpark zijn honden uit te laten toen hij een bromfiets met twee personen erop zag aankomen. De bestuurder stopt en zijn passagier stapte af en uit het niets sloeg de laatste het slachtoffer tegen zijn neus. Toen het slachtoffer zijn telefoon niet wilde afgeven, kreeg het slachtoffer opnieuw een klap in zijn gezicht. De bestuurder van de bromfiets stapte nu ook af en trok een mes. Eén van beiden wist een telefoon af te pakken en vervolgens reed het tweetal weg.



Steekwond

Ten tijde van de beroving was het al donker buiten. Het slachtoffer liep aan de kant van de Laan van Nederhoven midden in het park. De bromfietser en zijn passagier kwamen vanuit de richting van de Hoge Devel aanrijden en reed weg in de richting van de Laan van Nederhoven. Het slachtoffer liep na de beroving naar huis en kwam er daar pas achter dat hij een steekwond in zijn been had. Hij zocht een dokter op en belde de politie.

Signalement

De bromfietsbestuurder was een donkergeklede man van 1.75 meter lang. Hij droeg een zwarte helm. Zijn passagier was 1.90 meter en had eveneens een zwarte helm.



Getuigen

De politie zoekt getuigen. Zag u de beroving gebeuren of heeft u de bromfietser en zijn passagier er voor of erna gezien? Of heeft u andere informatie die helpt in het onderzoek? Bel dan de recherche in Dordrecht op 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, belt u met 0800-7000.