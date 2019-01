Man dreigt met bom

Volgens een beveiliger kwam de bedreiger verward en agressief over. Ook had hij een reep chocolade en water uit de winkel gepakt en geconsumeerd. De supermarkt werd uit voorzorg ontruimd. Agenten zijn vervolgens met voor zich een schild de winkel binnen gegaan. Op aangeven van de beveiligers werd de verdachte die zich bij de kassa’s bevond eerst in het Nederlands en omdat hij daar niet op reageerde in het Engels gesommeerd om zijn handen te laten zin en te knielen. Hij voldeed daar aan waarna hij is aangehouden en geboeid is afgevoerd. Er werd geen explosief aangetroffen. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.