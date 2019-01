Rijenaar is rijbewijs kwijt vanwege gevaarlijk rijgedrag

Twee handhavers van de gemeente Breda zagen donderdagavond dat een jongeman met zijn auto al driftend over de parkeerplaats om enkele geparkeerde auto’s reed. Door de hoge snelheid ontstond bij het verlaten van de parkeerplaats bijna een aanrijding met een auto die over de Rat Verlegstraat reed. De BOA’s gaven de automobilist op de Lunetstraat een stopteken waaraan werd voldaan. Vervolgens zijn enkele agenten ter plaatse gekomen om proces-verbaal tegen de 20-jarige Rijenaar op te maken. Vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag is zijn rijbewijs ingevorderd, het is in opdracht van de officier van justitie naar het parket in Breda gestuurd.