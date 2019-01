Onschuldige meisjes slachtoffer van schietincident

De auto werd maandagmiddag kort voor half vier beschoten ter hoogte van de kruising van de Helmondse Molenstraat en de Noord Koninginnewal. De achterruit van het voertuig raakte zwaar beschadigd en de inzittenden van de auto namen de benen. De beschoten auto werd op straat achtergelaten. Getuigen meldden dat een groene Opel Astra met hoge snelheid wegreed. Deze auto werd kort daarna teruggevonden aan de Wolfstraat in Helmond. Ook de inzittenden van deze auto waren gevlucht. Niet ver van het incident vandaan, op het Doorneind, werd een 23-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en zit vast voor het verdere onderzoek.



Meisjes gewond

Bij het schietincident vielen twee willekeurige slachtoffers. Het gaat om twee meisjes uit Helmond van 2 en 15 jaar. Het 2-jarige meisje zat bij haar moeder achter op de fiets toen een kogel haar been raakte. Het 15-jarige slachtoffer liep een schotwond aan haar arm op toen ze op de Molenstraat liep. Ze zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht. Het 2-jarige kind ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het 15-jarige slachtoffer mocht na behandeling naar huis. “Ik ben enorm geschrokken van het incident dat heeft plaatsgevonden in het hart van onze binnenstad. Een heftige gebeurtenis en mijn gedachten gaan uit naar de twee jonge slachtoffers en hun familie. Dat dit op klaarlichte dag in een winkelstraat heeft kunnen gebeuren vind ik vreselijk. Onschuldige kinderen die het slachtoffer worden van pistoolschoten: echt totaal onacceptabel”, laat burgemeester Elly Blanksma weten.



Onderzoek en getuigen

Er wordt een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart om deze zaak te onderzoeken. De forensisch rechercheurs zijn maandagavond op de locatie nog volop bezig met de zoektocht naar sporen. Dit gaat nog ettelijke uren in beslag nemen. Het onderzoek naar de aanleiding en wie hiervoor verantwoordelijk is, is in volle gang. Heb je gezien wie uit de beschoten auto aan de Molenstraat zijn gestapt, weet je wie de inzittenden van de groene Opel Astra waren of heb je anderszins informatie die met deze zaak te maken heeft? Bel 0900-8844 of deel informatie via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Online tippen kan ook door onderstaand tipformulier in te vullen. Heb je misschien beeldmateriaal dat ons kan helpen? Via het online tipformulier kan ook dat gedeeld worden.