Opnieuw aanhouding in onderzoek Klingerbergsingel

De recherche verdenkt de aangehouden verdachte ervan betrokken te zijn bij de diefstal van de auto die gebruikt is bij het dodelijke schietincident waarbij Kemal Zengin in de nacht van 21 op 22 augustus 2017, voor zijn woning aan de Klingerbergsingel werd doodgeschoten. Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen in het lopende rechercheonderzoek.