Sigaretten buitgemaakt bij gewapende overval

De politie onderzoekt de overval en komt graag in contact met getuigen. Het drietal vluchtte te voet in de richting van Eys. Heeft u rond 16.00 uur iets opvallends gezien in of in de buurt van de Irmstraat? Heeft u de drie mannen zien weglopen of weet u waar het drietal zich bevindt? De politie komt graag met u in contact. U kunt bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800 – 7000.