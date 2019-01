Beer houdt 13-jarige verdachte met nepgeld aan

Rotterdam - Met nepgeld betalen en vervolgens door de beer die je eten bezorgt worden aangehouden. De 13-jarige jongen die gisteravond in Rotterdam-Zuid in de boeien werd geslagen, is niet aan zijn maaltijd toegekomen. De bezorgende beer bleek namelijk net zo nep als het geld dat de verdachte wilde uitgeven: het was een beer van een agent.