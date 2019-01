Extra controle op ijsvrije autoruiten

Tijdens een surveillance werden vanmorgen in Veenendaal al drie boetes uitgedeeld en daarom gaat de politie daar morgen extra controleren. Een automobilist is verplicht om voldoende zicht naar voren en opzij te hebben. De politie adviseert daarom de voor- en achterruit, de zijramen en de buitenspiegels voor het rijden goed schoon te maken. Niet krabben is geen optie: rijden met slecht zich is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook een boete van zo’n €240,- opleveren. Dit is een behoorlijk bedrag en daarom waarschuwen wij de mensen ook.



IJsvrij

Een dichtgevroren ruit komt nooit gelegen. Het betekent dat je in de winter tijd moet maken om je autotruiten ijsvrij te maken voor je vertrekt. Het is handig om je voor- en achterruit voor de bevriezing af te dekken met een anti-ijsdeken of voorruitfolie. Een dakhoes bedekt naast de voorruit ook de zijramen, de achterruit en de zijspiegels. Ideaal voor mensen die helemaal niet willen krabben 's ochtends vroeg. Gooi geen heet water over de voorruit; het raam kan door het plotselinge temperatuurverschil barsten of breken.