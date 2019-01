Getuigen gezocht voor de vernieling van radar-apparatuur

De radars zijn onlangs opgehangen mede op verzoek van de omwonenden omdat er veel zorgen zijn over het verkeer op de Oude Rijksweg en de snelheid waarmee gereden wordt. De wegkantradars zijn onderdeel van een onderzoek en zien eruit als kleine zwarte koffertjes die aan een lantaarnpaal ter hoogte van een autorijschool in Lexmond zijn vastgemaakt.

Heeft u iets gezien?

Was u in de nacht van vrijdag 18 februari op de Oude Rijksweg en heeft u iets gezien? Of weet u wellicht wie deze vernielingen heeft aangericht? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0800-8844 of via het onderstaande tipformulier. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M-online.