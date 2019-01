Politie werft geestelijk verzorgers

Politiemedewerkers hebben geregeld te maken met heftige zaken die indruk maken. Het werk brengt ze in een positie waardoor indringende (morele) vragen kunnen opkomen. Heb ik wel goed gehandeld? Past de manier waarop ik handelde wel bij mij? Hert zijn ervaringen waarin de medewerker tegen de grenzen van werk en leven aanloopt, waarin het incasseringsvermogen op de proef wordt gesteld, de eigen identiteit in het geding is. Soms brengen deze ervaringen, of een opeenstapeling daarvan, iemand uit evenwicht, of zet het op zijn minst aan tot denken.



Niet alles valt praktisch op te lossen: het vraagt van de medewerker om betekenis te geven aan zijn of haar ervaringen. Geestelijke Verzorging omvat professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. De geestelijk verzorger is de specialist die hierin ondersteunt, door persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering. Aandacht voor zingeving in het politiewerk kan bijdragen aan vakmanschap, verzuimpreventie en stabiel en betrokken blijven in het werk.