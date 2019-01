Bejaard echtpaar overvallen in hun woning- politie zoekt getuigen

Uit eerste onderzoek blijkt dat er gisteravond rond 18.30 uur twee pinpogingen zijn gedaan met de gestolen bankpas bij de pinautomaat van de Rabobank aan de Meeuwenweg in Kampen. Was u op dat tijdstip in de omgeving van deze pinautomaat? En heeft u drie mannen gezien die zich verdacht gedroegen? Of heeft u gisteren aan het einde van de middag/begin van de avond iets opvallends gezien in de omgeving van de woningoverval aan de Sint Nicolaasdijk? Misschien heeft u wel camera’s aan uw woning hangen die iets gefilmd kunnen hebben. Dan horen wij dat graag! U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 0900 8844. Dat kan ook anoniem via 0800 7000. Tips en beelden kunnen ook worden gedeeld via onderstaand tipformulier.

(2019032583 AC)