Bureau GLD: Zakkenrolsters actief bij supermarkt Apeldoorn

Deze dievegge is in het bijzijn van een andere vrouw. Met de pinpas uit de gestolen portemonnee pinnen zij vervolgens rond 13:30 uur een groot geldbedrag. In Bureau GLD tonen we de vrouwen op duidelijke camerabeelden. Ken je deze vrouwen of kun je iets vertellen over deze zakkenrollerij? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000. (2018369267)

Dit is niet de enige zaak deze week in Bureau GLD. Ook zoeken we verdachten in de volgende opsporingszaken. Wellicht kunt u ons verder helpen!

Groesbeek - Bankpas weggenomen en babbeltruc

Op woensdag 21 maart 2018 wordt de bankpas weggenomen van een 89-jarige mevrouw. Nadat ze rond 14.00 uur boodschappen heeft gedaan bij een winkel aan de Dorpsstraat wordt ze voor de deur van haar woning aan de Dennenoord aangesproken door een man en vrouw. Diezelfde dag wordt met deze bankpas geld gepind door deze vrouw die een donkere hoofdband draagt. Wie herkent deze pinnende vrouw? 2018124230

Warnsveld – Man rooft scheermesjes uit supermarkt

Een man in geblokt overhemd steelt op vrijdag 27 juli 2018 rond 14.00 uur scheermesjes bij een supermarkt aan de Runneboom in Warnsveld. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man meerdere malen scheermesjes pakt en deze in zijn broek stopt. Wie herkent deze man? 2018375849

Arnhem – Winkeldiefstal met geweld

Bij een tuincentrum aan de Beverweerdlaan in Arnhem steelt een man op donderdag 6 september 2018 omstreeks 14.15 uur kaarsen en oliën met een aanzienlijke waarde. Een medewerkster ziet de diefstal gebeuren en spreekt de man buiten hierop aan waarna een worsteling ontstaat. Wie herkent deze verdachte? 2018403191

Getuigen gezocht van gewelddadige straatroof Apeldoorn

Een 29-jarige inwoner van Apeldoorn raakt op dinsdagavond 15 januari 2019 rond 20.30 uur gewond bij een gewelddadige straatroof bij de ingang van het Westenenkerpark (vlakbij het Chinese restaurant aan de Arnhemseweg). Hierbij wordt de Apeldoorner hard op zijn hoofd geslagen. De onbekende man die hem probeerde te beroven vlucht uiteindelijk zonder buit het park in. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die de onbekende man hebben gezien in de buurt van het park tussen 20.15 en 20.45 uur.

Signalement: De man die het slachtoffer aanviel is een man van ongeveer 20 jaar met een normaal postuur. Hij is ongeveer 1.85 m lang en droeg een dikke, zwarte jas met een capuchon die hij over zijn hoofd had. (2019023709)

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 23 januari 2019 vanaf 17:20 uur de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 19:30 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op die pagina op de betreffende opsporingszaak klikken.