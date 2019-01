Twee mannen uit Sint Willebrord aangehouden als verdachte in viervoudige moordzaak

Op 13 november werd in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede vier mannen levenloos aangetroffen. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing geformeerd dat de zaak sinds die tijd onderzoekt. Op 26 november zijn drie mannen aangehouden in de leeftijd van 30, 32 en 57 jaar die worden verdacht van betrokkenheid. Zij zitten nog steeds vast.

Waar zijn de tassen?

De politie is nog steeds opzoek naar twee tassen. Mogelijk dat getuigen uit de omgeving van Sint Willebrord deze tassen sinds 13 november ergens hebben gezien of gevonden. Vanavond zal opnieuw in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht hiervoor aandacht worden gevraagd. Dit programma wordt op NPO 1 om 20.30 uur uitgezonden en de volgende dag om 12.00 uur op NPO2 herhaald.

Tips en informatie nog steeds welkom

Het rechercheteam heeft nog steeds belang bij informatie van getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord wat kan helpen in het onderzoek naar dit gewelddadige misdrijf. Hopelijk maken de reeds gedane aanhoudingen het makkelijker voor mensen om naar voren te stappen om informatie te delen. Dit kan via de (gratis) opsporingstiplijn 0800 6070, het politienummer 0900 8844 of het onderstaande tipformulier. Melden kan ook volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000 of het Team Criminele Inlichtingen 079 3458999 (tussen 8.00 uur en 17.00 uur).

2018513476 (JT)