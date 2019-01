Man aangehouden voor gewelddadige overvallen

Op 21 december 2016 werd een man in Nijkerk thuis overvallen. De overvallers dwongen hem onder bedreiging van een wapen, geld af te geven. De twee mannen gebruikten daarbij ook veel geweld. Het slachtoffer werd door de twee mannen opgesloten in de badkamer. Daarna gingen de twee er vandoor.

Een half jaar later, op 15 mei 2017, werd een ouder stel in hun huis aan de Hoefslag in Nijkerk overvallen. De slachtoffers werden bedreigd met een wapen en vastgebonden. Ze raakten lichtgewond.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar beide overvallen. Er kwam recent informatie binnen die leidde tot de aanhouding op 21 januari. De verdachte is aangehouden in het huis van bewaring in Nieuwegein.

Het onderzoek gaat nu verder. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.

(2017220240/2016620448 ^SK)