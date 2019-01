Overval Kruidvat Moordrecht in Team West

De verdachten gaan lopend op de vlucht. In de Emmastraat en Prinses Beatrixstraat worden naderhand rolletjes geld aangetroffen. De looproute wordt in beeld gebracht.

Verder komende volgende zaken aan bod:

Coldcasekalender

In de coldcasekalender van 2019 staan dit jaar zes zaken uit onze regio vermeld. Vier moorden in Den Haag en Oegstgeest en twee vermissingen, waaronder die van de 7-jarige Jair Soares die in 1995 spoorloos verdween vanaf het strand in Monster. Net als vorig jaar besteden we in Team West aandacht aan alle zes zaken. De eerste coldcase, de moord op de 75-jarige mevrouw Hanegraaff uit de Ahornstraat in Den Haag, is in maart aan de beurt.

Bagagediefstallen uit lockers Centraal Station | Den Haag

Op 21 oktober en 3 november worden er rugzakken en een koffer gestolen uit verschillende lockers in de bagageruimte van het Centraal Station in Den Haag. De twee verdachten van deze diefstallen zijn in beeld.

Mishandeling | Alphen a/d Rijn

Op de Castellumstraat, in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober, slaan drie mannen een 29-jarige man in elkaar. Kort daarvoor had de man iets geroepen naar het groepje dat toen nog op de Paradijslaan stond. De drie werken de man naar de grond en hij krijgt klappen en schoppen, ook tegen zijn hoofd. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachten zijn gefilmd vlak voor de mishandeling.

Overval supermarkt Valkenboslaan | Den Haag

Op vrijdagmiddag 14 december 2018 overvallen een man en een vrouw de Quick-E supermarkt aan de Valkenboslaan in Den Haag. De medewerkster ziet dat één van hen een vuurwapen heeft. De vrouwelijke verdachte duwt de medewerkster hardhandig naar de kassa waarna ze deze moet open maken. Ze nemen ongeveer 1000 euro mee en gooien het slachtoffer hierna tegen de grond. De twee zijn in de supermarkt en op de Fahrenheitstraat gefilmd.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.