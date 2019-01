Actie spookbewoning levert vuurwapen en drugs op

Er is ook een korte film gemaakt over spookbewoning. Ziet of hoort u signalen van spookbewoning; laat het weten aan uw wijkagent. U kunt altijd bellen met 0900-8844 of anoniem uw informatie doorgeven via 0800-7000, of maak gebruik van een digitaal tipformulier of contactformulier. Alle manieren om met de politie in contact te komen vindt u op www.politie.nl/contact .