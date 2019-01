Vluchtende inbrekers laten spoor van vernieling achter; politie zoekt getuigen

Rotterdam - De politie heeft vanmorgen twee mannen van 47 en 22 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van inbraak in een sportwinkel aan de Katendrechtse Lagendijk in Rotterdam-Zuid. De aanhouding vond plaats na een achtervolging in Rotterdam-Zuid. De achtervolging was kort, maar had veel impact op de buurtbewoners: diverse auto's die in de buurt geparkeerd stonden zijn beschadigd. De politie is op zoek naar getuigen.