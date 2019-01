Boswachter mishandeld #VPT

Op maandag 21 januari 2019 om 13.55 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum. Een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam bij Natuurmonumenten was licht gewond geraakt bij een bekeuringssituatie. De verdachte was weggelopen. Ter plaatse, in de buurt van Loonse en Drunense Duinen, spraken agenten het slachtoffer. Ze verklaarde dat ze in de duinen surveilleerde met haar collega. Ze zagen twee mensen, een man en een vrouw, lopen met drie loslopende honden wat in dit natuurpark verboden is. Ze spraken de twee aan en wilde een bekeuring uit schrijven. De man wilde zijn legitimatiebewijs niet afgeven en wilde weglopen. Toen de boswachter aangaf dat hij aangehouden was en hem bij zijn schouder pakte, draaide hij haar arm om waardoor ze van de pijn los moest laten. Het tweetal liep weg met de honden. Tijdens het gesprek tussen het slachtoffer en de agenten kwam de verdachte aan lopen. De 59-jarige inwoner van Berkel-Enschot is toen aangehouden. Het slachtoffer stelt zich onder doktersbehandeling.