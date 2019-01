Drie aanhoudingen wegens heling

De mannen waren de kentekenplaten van een personenauto aan het wisselen toen de agenten hen in het oog kregen. Zij konden geen legitimatiebewijs tonen. Na onderzoek in de auto bleken daar verschillende sieraden in te liggen waarvan de herkomst niet goed kon worden uitgelegd door de drie. Ook werden kentekenplaten in de auto aangetroffen, evenals restanten van (mogelijk) harddrugs.

De drie mannen zijn aangehouden en alle goederen zijn in beslag genomen omdat het vermoeden bestaat dat deze van diefstal afkomstig zijn.

De mannen betreffen een 29-jarige Roosendaler, een 21-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 32-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en worden daar later gehoord.