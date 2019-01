Getuigen gezocht na woninginbraak Breskens

U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig, neem geen risico's! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is.

Hebt u informatie die kan leiden tot het vinden van de dader(s) van deze woninginbraak, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene nummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u wel informatie hebt, maar liever niet met de politie wilt praten dan kunt u anoniem uw tips doorgeven via www.meldmisdaadanoniem.nl of het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld bij uw contact graag het registratienummer van deze zaak: 2019017056.