Wie heeft informatie naar aanleiding van bijtincident?

De vrouw gaat nog aangifte doen bij de politie. Zij is zelf gewond geraakt aan haar hand en haar hond heeft eveneens bijtwonden opgelopen. De vrouw heeft zich onder behandeling van de huisarts moeten stellen. Haar hond is nog onder behandeling van de dierenarts.

De honden, vermoedelijk gaat het om een bull terrier-achtige soort, waren waarschijnlijk onder de hoede van een Belgische man en vrouw die wellicht in Zoutelande verblijven. De man was kaal en in donkere kleding gekleed, van de vrouw is alleen bekend dat zij lang steil donker haar had.

Mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van deze mensen en hun honden worden verzocht hun informatie te delen met de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Vermeld bij uw contact graag het registratienummer van deze zaak: 2019-016929.