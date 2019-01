Nieuwe arrestatie in onderzoek schietincident Helmond

Op het Doorneind werd even later een 23-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij was in de buurt en leek op iemand die mogelijk betrokken was. Onderzoek wees echter uit dat dit niet het geval kan zijn geweest. De man wordt niet meer gezien als verdachte, maar als getuige. Kort na de eerste aanhouding kwam de 21-jarige man uit Helmond als verdachte in beeld. De politie was sinds die tijd op zoek naar hem en hij werd dinsdag in de loop van de dag gesignaleerd in een woning aan de Heistraat in Helmond. Een arrestatieteam viel rond 16.00 uur de woning binnen. De man zit vast en wordt verhoord door de recherche.