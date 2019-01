Onderzoek leidt naar verdachte voor overval op Scapino

Daarbij werden we geholpen door een aantal zeer oplettende getuigen die een heel goed signalement van de dader konden geven. Ook waren er beelden beschikbaar waar de dader op stond. Met dit signalement en de informatie die het buuronderzoek ons verder opleverde, kwamen we de verdachte al snel op het spoor. Hij werd op maandagavond rond 17.00 uur in zijn woning in Haarsteeg aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.

De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij zijn geld en goederen in beslag genomen die van belang kunnen zijn voor het verdere onderzoek.