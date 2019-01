Explosieven veiliggesteld, situatie onder controle

Holtum

Rond 9.00 uur vanochtend ontving de politie melding van een handgranaat in de voortuin van een woning aan Velgraafweg. Daarop gingen agenten ter plaatse en werd de straat afgezet. Na onderzoek van Team Explosieven Verkenning (TEV) is de EOD even na 11:30 uur ter plaatse gekomen. Rond 12.45 uur was de situatie daar onder controle. Uit onderzoek is gebleken dat het explosief in de tuin lag van iemand die te relateren is aan een Outlaw Motorcycle Gang (OMG).

Echt

Rond 9.30 uur volgde eveneens een melding van een handgranaat bij een woning aan de Cypresstraat in Echt. Ook voor dit incident is door leden van TEV onderzoek ingesteld en kwam de EOD rond 13.50 uur ter plaatse. Niet lang daarna is ook het explosief daar veiliggesteld. De eigenaar van de voortuin waar de handgranaat is aangetroffen is niet OMG-gerelateerd. Wel is er een OMG-lid woonachtig in de Cypresstraat. Het is nog onduidelijk of een en ander hiermee verband houdt.



Onderzoek

De politie heeft buurtonderzoek gedaan en naar sporen gezocht op beide locaties. Over de aanleiding van het achterlaten van de handgranaat is nog geen duidelijkheid. Dit onderzoekt de politie, evenals of er een relatie is met het aantreffen van de handgranaat op de Cypresstraat later deze ochtend in Echt.

Maatregelen

De gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen beraden zich over maatregelen naar aanleiding van de incidenten. In beide plaatsen is de noodverordening afgekondigd.