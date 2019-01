Getuigen straatroof gezocht

Het 58-jarige slachtoffer beweegt zich op de 1ste Graaf van Loonstraat naar de Kloosterstraat, wanneer hij beroofd wordt. De dader rent vervolgens weg. Het signalement van deze verdachte is als volgt: Man, tussen de 1.70 en 1.80 meter lang, tussen de 18 en 25 jaar oud en een slank postuur. Hij heeft een kort donker kapsel en droeg donkere kleding.



Dit signalement wordt kort na de straatroof verspreid via burgernet. Daarnaast is de politie buurtonderzoek opgestart. In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u de straatroof zien gebeuren of heeft u wellicht meer informatie over wat zich maandagmiddag op de Kloosterstraat in Blerick heeft afgespeeld? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.