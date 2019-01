Handgranaten aangetroffen bij woningen

Holtum

Rond 9.00 uur ontving de politie melding van een handgranaat in de voortuin van een woning aan de Velgraafweg in Holtum. De politie heeft vervolgens de straat afgezet en de bewoners verzocht hun woning te verlaten. Door leden van Team Explosieven Verkenning is onderzoek ingesteld. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie komt ter plaatse. De Velgraafweg is afgezet. De bewoner van de woning in Holtum is OMG (Outlaw Motorcycle Gang) gerelateerd. Het is nog onduidelijk of een en ander hiermee verband houdt. In verband met de coördinatie en afstemming is door de hulpdiensten besloten op te schalen naar Grip 1.



Echt

Rond 9.30 uur volgde eveneens een melding van een handgranaat die aangetroffen werd bij een woning aan de Cypresstraat in Echt. Ook voor dit incident is door leden van Team Explosieven Verkenning onderzoek ingesteld en komt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse. De eigenaar van de voortuin waar de handgranaat is aangetroffen is niet OMG-gerelateerd. Wel is er een OMG-lid woonachtig in de Cypresstraat. Het is nog onduidelijk of een en ander hiermee verband houdt.

Onderzoek

Over de aanleiding van het achterlaten van de handgranaten op de beide locaties is nog geen duidelijkheid. Dit onderzoekt de politie, eveneens of beide incidenten in aan de Veltgraafweg in Holtum en aan de Cypresstraat in Echt verband houden met elkaar. Mocht u informatie hebben die van belang kan zijn voor het politie onderzoek, deel dit dan via 0900-8844 met de politie.