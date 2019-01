Situatie met granaat in Holtum onder controle

Rond 9.00 uur vanochtend ontving de politie melding van een handgranaat in de voortuin van een woning aan Veldgraafweg. Daarop gingen de collega’s ter plaatse en werd de straat afgezet. Na onderzoek van Team Explosieven Verkenning is de EOD even na 11:30 uur ter plaatse gekomen. Het explosief is bekeken en de situatie is onder controle. Ontruimen van gebouwen in de nabijheid is dus niet nodig. GRIP 1 is afgeschaald.



Buurtonderzoek en sporenonderzoek zijn opgestart. Over de aanleiding van het achterlaten van de handgranaat is nog geen duidelijkheid. Dit onderzoek de politie, evenals of er een relatie is met het aantreffen van de handgranaat op de Cypresstraat later deze ochtend in Echt. De EOD is nu onderweg naar dat incident.