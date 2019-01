Derde aanhouding in onderzoek beschieting Maandagstraat

Op zaterdag 31 maart 2018 zagen de bewoners rond 18.50 uur twee onbekende jongens voor hun huis staan. Plotseling werd er meerdere keren geschoten. Niemand raakte gewond, wel liep het huis schade op. De twee jongens reden weg in de richting van de Dinsdagstraat op een vermoedelijk blauwe scooter. Meerdere Opsporingsprogramma’s zonden de beelden uit, wat veel informatie opleverde voor het onderzoek. Naar aanleiding van binnengekomen tips hield de politie kort na elkaar twee minderjarig meisjes aan. Zij worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. De recherche vermoedt dat deze aangehouden 16-jarige Amsterdammer de schutter is die achterop de scooter zat. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en de zoektocht naar de bestuurder gaat door.