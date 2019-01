PTSS’ers terug op de werkvloer in speciaal politiebureau

Het project is een initiatief van politiemedewerkers Nanda Bergsma en Mariëtte Veldhoen. Mariette kampte zelf met PTSS na een aantal traumatische ervaringen tijdens haar werk. Haar terugkeer werd bespoedigd doordat ze op een afdeling terecht kwam die haar op haar eigen tempo, zonder druk, liet wennen. “Een warm bad. Het was soms zelfs zo dat ik nog even door wilde, maar mijn collega’s dan naar me keken en zeiden ‘het is tijd om naar huis te gaan’. Ze waakten over me, hadden een luisterend oor en gaven me vertrouwen. “ In de praktijk zag ze collega’s worstelen met de reïntegratie. Al pratend met collega Nanda ontstond het idee voor Phoenix.