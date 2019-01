Man op heterdaad aangehouden na mishandeling

Rond 23.00 uur reed de agente na haar dienst naar huis toen ze op de kruising van de Groningensingel en de Burgermeester Matsersingel een man zag die met zijn auto een verkeerslicht vernielde en vervolgens doorreed. Meteen stelt ze haar collega’s op de hoogte en achtervolgd de man. Niet veel later stopt de man en stapt uit zijn auto. De agente spreekt de man aan op zijn gedrag en meteen begint de man haar te mishandelen. Vervolgens rijdt hij weg. Even later wordt de man in zijn huis aangehouden. De agente raakte licht gewond.

2019034423 AC