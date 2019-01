Vrouwen overvallen en opgesloten in kelder

Niet veel later komt haar huisgenoot thuis. Bij binnenkomst wordt de vrouw direct vastgepakt door de verdachte. De twee vrouwen worden bedreigd en met geweld in de kelder opgesloten. De overvaller doorzoekt hierna het hele huis. De vrouwen weten vanuit de kelder alarm te slaan. Meerdere agenten reageren direct op deze melding. Bij aankomst wordt het huis doorzocht om te kijken of de verdachte nog binnen is. Dit is niet het geval. Mogelijk is hij geschrokken van het alarm. Hij is gevlucht via de achterzijde van de woning. Gelukkig hebben beide vrouwen geen letsel opgelopen, maar ze zijn wel hevig geschrokken van de overval.