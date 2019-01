Mishandeling en vernieling

Omstreeks 14.40 uur reed een 29-jarige Beverwijker in zijn auto over de Plesmanweg. Achterin de auto zat zijn tweejarige zoontje. Bij de kruising met de Laan der Nederlanden reed de man door in de richting van de Tolweg. Op een parallelweggetje stond een grote groep jongen. Zij waren sneeuwballen aan het gooien. Hierbij werden ook bewust sneeuwballen gegooid naar het passerende verkeer. Ook de auto van het slachtoffer werd geraakt aan de kant waar het kleine jongetje zat. Door de klappen van de sneeuwballen schrok het jongetje en raakte hij erg overstuur. De bestuurder wilde de groep aanspreken op hun gedrag en parkeerde de auto. Toen hij was uitgestapt en de jongens aansprak, werd hij plotseling hard tegen zijn hoofd gestompt. Het slachtoffer kon direct in zijn auto stappen en wegrijden. Vermoedelijk degene die hem had geslagen trapte in het voorbijgaan tegen de auto, waardoor schade ontstond. De groep jongeren vond het ten slotte nodig om sneeuwballen achter de auto aan te gooien.

Het slachtoffer deed aangifte en kon een goede beschrijving geven van de verdachte. De politie stelde een onderzoek in naar de verdachte. Hij kon later op de middag worden aangehouden.

2019014477