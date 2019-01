Politie zoekt getuigen mishandeling

Omstreeks 21.00 uur kreeg de politie melding dat er een mishandeling had plaatsgevonden op de kruising Velserbroekse Dreef met de Westbroekerweg. Ter plaatse bleek het slachtoffer in zijn auto langs een groepje van zo’n acht jongeren te zijn gereden. In het voorbijgaan hadden de jongeren de auto bekogeld met sneeuwballen. Het slachtoffer stopte en stapte uit. Toen hij in de richting van de jongeren liep werd hij door de groep belaagd en naar de grond geslagen. Terwijl het slachtoffer op de grond lag hebben de jongeren hem meerdere malen geschopt, waarbij hij meerdere trappen tegen zijn hoofd kreeg. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn. Toen hij later bij kwam, waren de jongeren weggerend over het Vestingpad in de richting van het winkelcentrum.

Het slachtoffer had behoorlijk aangezichtsletsel. Hij werd door de ambulancedienst overgebracht naar het ziekenhuis.

De ongeveer acht jongens hebben een leeftijd van rond de 18 jaar. Zij hadden een blanke huidskleur, droegen donkere kleding en kort haar. Een jongen viel bijzonder op. Hij was lang, ongeveer 1.90 meter, en zijn blonde haren waren aan de zijkant kort opgeschoren. Een andere jongen was gekleed in een rode broek. Hij had donkerblond kort haar.

2019014710