Getuigen gezocht van mishandeling

De man stapte rond 16.35 uur bij halte De Bogaard in Rijswijk op bus 50 in de richting van de Grote Marktstraat in Den Haag. In de bus sprak hij enkele jongeren, die een halte later instapten, aan op hun gedrag. Rond 16.40 uur stapten de man en de jongeren uit bij halte Guntersteinweg aan de Middachtenweg in Den Haag. Op het moment dat beide partijen buiten stonden, viel de groep jongeren de man aan. Hierbij liep hij van een van de jongeren enkele rake klappen op. Vervolgens maakten de jongeren zich uit de voeten richting het Erasmusplein in Den Haag. Het slachtoffer heeft zich voor zijn verwondingen laten behandelen in het ziekenhuis. Op dit moment ontbreekt van de verdachten elk spoor.



Signalement verdachte jongen die de klappen uitdeelde

Het gaat om een blanke man van circa 17 jaar oud, met een normaal postuur en opgeschoren krullend haar. Hij droeg een zwarte jas met bontkraag, witte trui, spijkerbroek en had een zwarte schooltas bij zich.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze mishandeling. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.