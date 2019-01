Yeter is dé Baas van Morgen

Paul van Musscher haalt Yeter ’s ochtends vroeg van school en geeft haar dan een dag lang de leiding over de Politie Eenheid Den Haag. De dag start met een vergadering aan het eenheidsbureau aan de Burgemeester Patijnlaan. Daarna mag Yeter als chef op bezoek bij meerdere politievestigingen, waaronder het opleidings- en trainingscentrum De Yp. Gedurende deze dag houdt Yeter iedereen op de hoogte van haar avonturen via het Instagramaccount van politie Den Haag. Volg haar Instagram story via pol_denhaag.



Project Baas van Morgen

Het project Baas van Morgen wordt georganiseerd door non-profitorganisatie JINC. JINC strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren. Kinderen door heel Nederland nemen donderdag 24 januari de baan over van uiteenlopende Nederlandse directeuren.



De politie zoekt de komende jaren naar nieuwe collega’s. Door deel te nemen aan Baas van Morgen, krijgt Yeter de kans om te ervaren hoe het is om de Politie Eenheid Den Haag een dag te leiden. Zij neemt een dag het werk over van Paul van Musscher en krijgt zo een beeld van de veelzijdigheid van het politievak. Voor de politie is het erg belangrijk om in contact te staan met kinderen met verschillende culturele achtergronden. Ook de komende jaren blijven we op zoek naar nieuwe collega’s. We geven daarom kinderen graag een kijkje in de wereld van de politie. Zodat zij kunnen ervaren of een carrière bij de politie mogelijk wat voor hen is.