Pas op voor oplichters via WhatsApp

De slachtoffers werden via WhatsApp benaderd door de oplichters, die zich voordeden als de zoon of dochter van het slachtoffer. Zij vertelden de slachtoffers dat ze een ander telefoonnummer gebruikten omdat hun eigen telefoon kapot was gegaan. De slachtoffers dachten echt dat ze chatten met een van hun kinderen, omdat er zelfs een profielfoto bijstond. Vermoedelijk haalden de daders deze foto’s van social media-kanalen.

Vervolgens vroegen de oplichters de slachtoffers om geld over te maken. Zij speelden daarbij in op de emotie van het slachtoffer, en vertelden dat zij als zogenaamde kinderen het geld erg hard nodig hadden. Ze vertelden het slachtoffer dat zij een nieuw rekeningnummer hadden geopend, en vroegen hen het geld naar dat rekeningnummer over te maken.

De slachtoffers kwamen er pas achter dat ze werden opgelicht nadat ze met hun eigen kinderen hadden gesproken. Hierna hebben zij aangifte gedaan, en is de politie een onderzoek gestart.