Al acht vuurwapens binnen door wapeninleveractie

Alle wapens, met uitzondering van vuurwapens, kunnen tijdens de actie van 21 januari tot en met 3 februari anoniem gedeponeerd worden in een wapenkluis of een ton op zes grote politiebureaus in de regio. Ook een vuurwapen kan worden ingeleverd, maar niet anoniem. Vuurwapens worden op afspraak opgehaald op een afgesproken adres om te voorkomen dat mensen met het wapen moeten reizen of er een politiebureau mee binnenlopen. De vuurwapens worden onderzocht op het moment dat deze zijn ingeleverd. Meer informatie over de wapeninleveractie vind je ook op www.leverjewapenin.nl.