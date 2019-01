Politie houdt vier overvallers aan

Rond 20.30 uur belde een getuige, dat een aantal mannen zich verdacht ophield aan de 's-Gravensingel. Het leek ook of er werd gevochten. Even later gingen de mannen er vandoor. Agenten snelden er naartoe en ontdekten dat het niet om een vechtpartij ging, maar een overval. De vijf die net waren weggerend hadden een pizzakoerier overvallen. Ze zouden het slachtoffer hebben bedreigd met een taser en er daarna met de pizza's en een geldbedrag vandoor zijn gegaan. De politie stelde een onderzoek in en kon al snel in de omgeving vier verdachten aanhouden. Hun rol in het geheel wordt onderzocht. Een van de verdachten ging volop in verzet tijdens zijn aanhouding. Daarbij raakte een agent licht gewond.



Agenten vonden alles wat de overvallers buit hadden gemaakt terug.