Vermoedelijke overvallers COOP Ridderkerk opgepakt

Foto: stockfoto politie

Twee van deze aangehouden jongens worden tevens verdacht van het plegen van een gewelddadige overval op de Coop-supermarkt, zaterdag 19 januari, aan het Vlietplein in Ridderkerk. Het gaat om een 15-jarige en 16-jarige jongen uit Ridderkerk. Bij die overval is de winkelmanager zeer ernstig gewond geraakt en moest enkele dagen in coma worden gehouden. De man is dinsdag weer bij kennis gekomen.



Team Grootschalig Onderzoek

In verband met de gewelddadige overval is een Team Grootschalig Onderzoek van 20 rechercheurs geformeerd. Nadat dit team de vermoedelijke betrokkenheid van de jonge verdachten bij de gewelddadige overval had geconstateerd, werd de verdenking tegen deze twee verdachten uitgebreid. Het politieonderzoek gaat, onder leiding van een officier van justitie, onverminderd door.



